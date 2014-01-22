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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 17:49 BJT

英国央行：即便失业率很快降至7%也没有必要加息--会议记录

会议记录写道，“委员因此认为无需立刻上调利率，即便是在近期触碰7%的失业率门槛。”

“另外，经济增长的顶头风...会持续刮一段时间，且通胀率压力仍受控。所以当加息时刻来临时，只有逐渐加息才是适当的做法。”

英国央行称，尽管失业率下滑显示经济的空闲资源比此前预期少，但是仍有相当数量的闲置产能，单单看失业率可能会误导。

英国央行还提及，其作出的去年第四季和今年第一季英国经济增幅稍低于1%的预估，有上调的可能。

周二国际货币基金组织(IMF)将英国2014年经济增速预估从此前的1.9%上调至2.4%，为发达经济体中最大的上修幅度。英国央行在去年11月时预估，今年英国经济料增长2.8%。(完)
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