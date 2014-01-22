台湾汇市：台币盘初实质交易走跌，出口商抛汇卖压涌现收敛贬势

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月22日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易持续走跌。交易员称，早盘韩元走贬牵动台币实质交投趋跌至30.200附近，吸引出口商抛汇卖压涌现，激励盘初交投明显热络，并稍有收敛台币主交投贬幅。
汇银人士指出，随着美国经济数据转佳，部分市场人士预期美联储月底可能调高缩减购债规模，即使国际美元涨势稍歇也有支撑，加以韩元早盘走势疲弱，令台币盘初实质交投向30.200靠拢，出口商抛汇卖需随即涌现，今日台币主交投区间暂看在30.170-30.220。
“ 台币在30.200附近，出口商电话接不完。”一位本地银行交易员说。
此外，交易员表示，后续仍须紧盯韩元走势及外资进一步动向，将左右今日台币实质交投走向。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.172-30.219，上日台币实质交易区间主要在30.098-30.145。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度稍有扩大，一个月远汇报价 早盘在30.189/205左右，上日纽约盘收在30.240。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元盘初趋贬带动台币主交投走跌至30.200附近
* 出口商在30.200附近抛汇卖需强劲，外资则是双向皆有。
* 美元指数 则小跌至81.08附近整理。
* 台股 盘初小涨，外资已连七日买超台股。
* 当地时间10:00，台北外汇成交量为3.25亿美元，交投明显热络。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.170-30.220
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