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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:40 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易走跌，出口商抛汇卖压涌现收敛贬势

路透台北1月22日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易持续走跌。交易员称，早盘韩元走贬牵动台币实质交投趋跌至30.200附近，吸引出口商抛汇卖压涌现，激励盘初交投明显热络，并稍有收敛台币主交投贬幅。

汇银人士指出，随着美国经济数据转佳，部分市场人士预期美联储月底可能调高缩减购债规模，即使国际美元涨势稍歇也有支撑，加以韩元早盘走势疲弱，令台币盘初实质交投向30.200靠拢，出口商抛汇卖需随即涌现，今日台币主交投区间暂看在30.170-30.220。

“ 台币在30.200附近，出口商电话接不完。”一位本地银行交易员说。

此外，交易员表示，后续仍须紧盯韩元走势及外资进一步动向，将左右今日台币实质交投走向。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.172-30.219，上日台币实质交易区间主要在30.098-30.145。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度稍有扩大，一个月远汇报价 早盘在30.189/205左右，上日纽约盘收在30.240。

交易员观察市场最新动态：

* 韩元盘初趋贬带动台币主交投走跌至30.200附近

* 出口商在30.200附近抛汇卖需强劲，外资则是双向皆有。

* 美元指数 则小跌至81.08附近整理。

* 台股 盘初小涨，外资已连七日买超台股。

* 当地时间10:00，台北外汇成交量为3.25亿美元，交投明显热络。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.170-30.220

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