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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:52 BJT

澳新汇市：澳元跳涨，因通胀飙升压低降息预期

澳元最新报0.8855美元，阻力位在0.8883，此为0.8756-0.9087走势的38.2%回档位，之后阻力为0.8900。

数据显示，第四季衡量基础通胀的两项指标均较前季升0.9%，远高于预估，且为逾两年最大增幅。

基础通胀年率2.6%也为2011年中期以来最高。澳洲央行的通胀率长期目标为2-3%。

澳元兑欧元、日圆和英镑跳升，兑新西兰元的涨幅最大。澳元兑新西兰元 大涨逾0.6%至1.0658新西兰元的高位，之后小幅回落。

新西兰元兑美元 持稳在0.8308美元，周二曾触及一周高位0.8342。

BNZ策略师Kimberley Martin表示，初步阻力位在0.8350美元，短期出口商伺机在0.8275前出手。(完)

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