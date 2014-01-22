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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 17:42 BJT

表格：英国截至11月的三个月ILO失业率为7.1%，为2009年1-3月以来最低

路透伦敦1月22日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国12月请领失业金人数减少2.4万人(预估为减少3.5万人)

* 截至11月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业率为7.1%，为截至2009年3月的三个月以来最低

以下为详细数据:

请领失业金人数 12月 11月 预估

较前月变动 -24,000 -34,300 (-36,700) -35,000

失业率(%) 3.7 3.8 (3.8)

失业人口(百万人) 1.247 1.271 (1.269)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

9月-11月 6月-8月 2012年9-11月 预估

失业人口(百万) 2.320 2.487 2.493

失业率(%) 7.1 7.7 7.7 7.3

三个月变动(千) -167,000 -- -- (完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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