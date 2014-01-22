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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 10:52 BJT

《全球市场》亚洲股市走势受抑，关注焦点转向央行会议

泰铢兑美元 几无变动，报32.87，距离本月稍早所及的四年低点约33.13不远。

“目前泰国的金融市场相对平静。假如政治僵局久拖不决，那么势必会延后基础设施投资和造成更大范围的经济影响。”大和证券资深策略师Yukino Yamada说道。

另一个饱受政治动荡影响的新兴经济体--土耳其，其本币汇率周二跌至纪录低点，此前该国央行未能出手升息，被很多投资者视为屈从政府要在大选前维持经济增长的压力。(完)

(编译 徐文焰/朱晓军/郑茵/张涛/孙茉莉; 审校 于春红/王兴亚/王翔琼/白云)
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