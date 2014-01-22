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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:58 BJT

更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率低于预期，中小银行及外资需求向好

* 财政部10年续发固息国债中标收益率4.4483%，低于预期

* 资金面及信心转暖，中小机构及外资需求向好

* 一级半反应偏淡，春节前要警惕获利了结心态重现 (新增更多评论和背景)

路透上海1月22日 - 中国财政部周三续招标发行的10年固息国债中标收益率低于预期。市场人士表示，春节将至，央行大力呵护下，场内资金及机构信心进一步好转，部分中小银行及外资对该债需求向好，拉低新债定位。

他们并指出，新债结果偏低，部分交易盘可能会担忧春节前收益率再下行空间有限，要警惕获利了结心态重现，不排除会令二级现券承压。

“年初有资金，央行又很给力，(新债)需求不错，”华东一商业银行交易员称，她并指出，今日大型商业银行和股份制商业银行需求一般，部分交易盘、中小银行和外资机构是投标主力。

中国债券信息网的发行快报显示，财政部今日招标的240亿元人民币10年期续发固息国债，中标收益率为4.4483%，低于市场此前预测均值4.51%。业内人士并透露，该债边际中标收益率为4.4889%，投标倍数为1.90倍。

中国央行本周大力注水因应机构春节前备付需求，除了周二公开市场进行了逾2,500亿元的巨量逆回购操作外，还通过常备借贷便利(SLF)工具向大型商业银行及中小金融机构提供了短期流动性。

对新债结果，上海一商业银行交易员认为，“有点一步到位的感觉，情绪释放充分，感觉有点利好出尽。”

她指出，一级半市场目前反应偏淡，“(买价)4.51%返(手续费)，已经亏了，本轮主要是资金撑着...春节后会怎么样，很难说。”

北京一商业银行交易员还提到，新债结果出来后，二级现券出现部分卖盘，“之前(新债)交易盘参与的比较多，我觉得很多交易盘不会(将券)拿过跨节，这次结果不错，获利了结的会比较多。”

该债为2013年第18期10年品种第三次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按半年付息。

1月22日至1月24日为分销期；1月27日起与原发行部分合并上市交易。

财政部2013年第18期记账式附息国债 从2013年8月22日开始计息，票面利率4.08%。今日因续发而暂停交易，上日尾盘收益率报4.51%。（完） (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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