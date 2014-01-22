更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率低于预期，中小银行及外资需求向好

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 财政部10年续发固息国债中标收益率4.4483%，低于预期
* 资金面及信心转暖，中小机构及外资需求向好
* 一级半反应偏淡，春节前要警惕获利了结心态重现 (新增更多评论和背景)
路透上海1月22日 - 中国财政部周三续招标发行的10年固息国债中标收益率低于预期。市场人士表示，春节将至，央行大力呵护下，场内资金及机构信心进一步好转，部分中小银行及外资对该债需求向好，拉低新债定位。
他们并指出，新债结果偏低，部分交易盘可能会担忧春节前收益率再下行空间有限，要警惕获利了结心态重现，不排除会令二级现券承压。
“年初有资金，央行又很给力，(新债)需求不错，”华东一商业银行交易员称，她并指出，今日大型商业银行和股份制商业银行需求一般，部分交易盘、中小银行和外资机构是投标主力。
中国债券信息网的发行快报显示，财政部今日招标的240亿元人民币10年期续发固息国债，中标收益率为4.4483%，低于市场此前预测均值4.51%。业内人士并透露，该债边际中标收益率为4.4889%，投标倍数为1.90倍。
中国央行本周大力注水因应机构春节前备付需求，除了周二公开市场进行了逾2,500亿元的巨量逆回购操作外，还通过常备借贷便利(SLF)工具向大型商业银行及中小金融机构提供了短期流动性。
对新债结果，上海一商业银行交易员认为，“有点一步到位的感觉，情绪释放充分，感觉有点利好出尽。”
她指出，一级半市场目前反应偏淡，“(买价)4.51%返(手续费)，已经亏了，本轮主要是资金撑着...春节后会怎么样，很难说。”
北京一商业银行交易员还提到，新债结果出来后，二级现券出现部分卖盘，“之前(新债)交易盘参与的比较多，我觉得很多交易盘不会(将券)拿过跨节，这次结果不错，获利了结的会比较多。”
该债为2013年第18期10年品种第三次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按半年付息。
1月22日至1月24日为分销期；1月27日起与原发行部分合并上市交易。
财政部2013年第18期记账式附息国债 从2013年8月22日开始计息，票面利率4.08%。今日因续发而暂停交易，上日尾盘收益率报4.51%。（完） (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申