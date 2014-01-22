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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 17:08 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月22日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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绵阳科技城      20      6       12   1/23簿记建档   交通银行     AA      1/24    1/25
发展投资(集团)                                      国泰君安证券    
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安徽国祯集团     3      1.5     12   1/23簿记建档   招商银行     A+     1/24    1/26
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厦门象屿集团    6       6        6   1/23簿记建档   建设银行     AA      1/24    1/26
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铁汉生态        5       2.5     12   1/23簿记建档   平安银行     AA-     1/24    1/26
 
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淮南矿业集团   68      38       12   1/23簿记建档   民生银行     AAA     1/24    1/26
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湖南富兴集团   10       5       12   1/23簿记建档   华夏银行     AA      1/24    1/26
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金隅股份       76      26       12   1/23簿记建档   交通银行     AA+     1/24    1/26
                                 农业银行
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超威电源        8       2       12   1/23簿记建档   工商银行     AA-     1/24    1/26
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山东高速        40      3       12   1/24簿记建档   华夏银行    AAA      1/27    1/28 
     
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河南天冠        6       3       12   1/24簿记建档   中信银行     AA-     1/27    1/28
企业集团
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包头钢铁集团   10      10       12   1/24-1/26簿记  国开行       AA+     1/27    1/28
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江苏汇鸿       16       8       12   1/26簿记建档   中信银行     AA      1/28    1/29 
国际集团                                            中国银行
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四川能源        8       4       12   1/27簿记建档   华夏银行     AA+     1/28    1/29
投资集团
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营口港集团     12      12       12   1/27簿记建档   招商银行     AA+     1/28    1/29   
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*宁夏宝塔     28         8     5    1/27簿记建档    广发证券    AA       1/28     1/29
 石化集团                                           交通银行
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哈尔滨        40        10     3    1/24簿记建档    浦发银行    AA+      1/27     1/28
投资集团                                            国开行
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亿利资源集团   60       10     3    1/22簿记建档    建设银行    AA       1/23     1/24 
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新希望集团     50       10     3    1/22簿记建档    农业银行    AA+      1/24     1/26 
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武汉当代科      4        4     3    1/23簿记建档    交通银行    AA       1/24     1/26 
技产业集团                                          招商银行
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天津临港工业   18        4     7    1/23簿记建档    中信证券    AA       1/24     1/26 
区建设开发公司                                      工商银行
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淮北矿业集团   30       10     3      推迟发行      招商银行    AA+       --       --    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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