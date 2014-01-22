《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 绵阳科技城 20 6 12 1/23簿记建档 交通银行 AA 1/24 1/25 发展投资(集团) 国泰君安证券 ======================================================================================= 安徽国祯集团 3 1.5 12 1/23簿记建档 招商银行 A+ 1/24 1/26 ======================================================================================= 厦门象屿集团 6 6 6 1/23簿记建档 建设银行 AA 1/24 1/26 ======================================================================================= 铁汉生态 5 2.5 12 1/23簿记建档 平安银行 AA- 1/24 1/26 ======================================================================================= 淮南矿业集团 68 38 12 1/23簿记建档 民生银行 AAA 1/24 1/26 ======================================================================================= 湖南富兴集团 10 5 12 1/23簿记建档 华夏银行 AA 1/24 1/26 ======================================================================================= 金隅股份 76 26 12 1/23簿记建档 交通银行 AA+ 1/24 1/26 农业银行 ======================================================================================= 超威电源 8 2 12 1/23簿记建档 工商银行 AA- 1/24 1/26 ======================================================================================= 山东高速 40 3 12 1/24簿记建档 华夏银行 AAA 1/27 1/28 ======================================================================================= 河南天冠 6 3 12 1/24簿记建档 中信银行 AA- 1/27 1/28 企业集团 ======================================================================================= 包头钢铁集团 10 10 12 1/24-1/26簿记 国开行 AA+ 1/27 1/28 ======================================================================================= 江苏汇鸿 16 8 12 1/26簿记建档 中信银行 AA 1/28 1/29 国际集团 中国银行 ======================================================================================= 四川能源 8 4 12 1/27簿记建档 华夏银行 AA+ 1/28 1/29 投资集团 ======================================================================================= 营口港集团 12 12 12 1/27簿记建档 招商银行 AA+ 1/28 1/29 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *宁夏宝塔 28 8 5 1/27簿记建档 广发证券 AA 1/28 1/29 石化集团 交通银行 ======================================================================================= 哈尔滨 40 10 3 1/24簿记建档 浦发银行 AA+ 1/27 1/28 投资集团 国开行 ======================================================================================= 亿利资源集团 60 10 3 1/22簿记建档 建设银行 AA 1/23 1/24 ======================================================================================= 新希望集团 50 10 3 1/22簿记建档 农业银行 AA+ 1/24 1/26 ======================================================================================= 武汉当代科 4 4 3 1/23簿记建档 交通银行 AA 1/24 1/26 技产业集团 招商银行 ======================================================================================= 天津临港工业 18 4 7 1/23簿记建档 中信证券 AA 1/24 1/26 区建设开发公司 工商银行 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 3 推迟发行 招商银行 AA+ -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申