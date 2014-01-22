版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:05 BJT

韩国汇市：韩元跌至两周低点，因海外投资者抛售韩元

“出口商阻止了韩元跌势，投资人对韩元贬破1,070还是很犹豫，”首尔一外商银行交易员称。

而高于预期的澳洲通胀数据出炉，使得澳元/美元周三上涨后，韩元的跌幅也有所缩减。

市场人士表示，进口商在周二国内市场收盘前开始打压韩元。

之后在海外交易中，外国投资者继续抛售韩元，买进美元，因预期美联储在本月稍晚的政策会亦将进一步削减刺激举措规模。

三年期韩国公债3月期货 小跌0.01点，报105.59。

0215GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,068.0 1,065.3

日圆/韩元 10.2368/416 10.2075

韩国公债期货 * 105.59 105.60

韩国综合股价指数 1,962.73 1,963.89

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 李爽/张若琪 审校 白云/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐