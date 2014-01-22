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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:04 BJT

韩国股市：早盘变动不大，关注企业财报和日央行会议

路透首尔1月22日 - 首尔股市周三早盘变动不大，在连续两日的涨势后，市场又即将迎来主要企业业绩，因此投资者停下脚步稍作喘息。

0240 GMT时综合股价指数 上涨1.29点至1,965.18点。该指数前两个交易日共上涨1%。

东部证券分析师Lee Eun-taek说：“10-12月业绩一直在下修，已经为业绩冲击留出了空间，因此投资者推迟押注。”

现代汽车 和起亚汽车 将在周四公布四季度业绩，三星电子将在周五公布业绩。

今日稍后日本央行为期两日的政策会议也会有结果，市场关注政策声明会对日圆产生什么样的影响。

下跌和上涨个股数量之比是382：366。

KOSPI 200核心股指 下跌0.1%，Kosdaq指数 则上涨0.3%。(完)
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