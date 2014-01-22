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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:14 BJT

香港股市：中资股继续从六个月低点反弹，因货币市场利率下滑

路透香港1月22日 - 香港股市周三上涨，中资股继续从六个月低点反弹，表现超越大部分其他亚洲股市，因中国人民银行本周稍早注入资金后大陆现金利率进一步下滑。

恒生国企指数 上涨0.9%，恒生指数 上扬0.3%。

中国货币市场利率周三再度下跌，因此前中国人民银行在前两天向金融系统注入超过2,550亿元人民币(420亿美元)，缓解了再度发生信贷紧缺的忧虑。去年12月末刚刚发生过一次钱荒。(完)
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