《中国债市每日综述》现券收益率跌幅放缓，连挫后有待整固

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 现券收益率跌势放缓
* 新债结果低于预期，而一级半表现不佳
* 近日收益率快速急跌，有待整固消化
* 关注明日公开市场逆回购规模
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周三现券收益率续跌，不过跌势有所收敛。新债方面，续发的10年国债收益率虽低于预期，但一级半(上市前交易)市场表现不佳，也显示债市连续走好后，可能需要时间整固消化。
交易员并称，对于明天的公开市场，央行继续进行逆回购操作是大概率事件，只是规模能否如周二一样超预期仍不确定，因此还要继续观察七天回购利率的变化。
受资金面支撑，以及部分中小银行及外资行需求推动上午10年续发国债收益率低于预期。不过业内人士指出，新债结果偏低，部分交易盘可能会担忧春节前收益率再下行空间有限，要警惕获利了结心态重现，不排除会令二级现券承压。
上海一券商交易员称，央行会扶助节前资金面，支撑市场信心，而收益率连跌之后的获利了结情绪也在增加，“不轻仓，但是能实现点(盈利)就实现点。”
另外，今日续发国债一级半市场上，中标机构不赚钱甚至赔钱出券也频有出现，或意味着现券收益率连续急跌后，需要时间整固。
剩余期限近七年的国债130020券最新成交 在4.4650%，上日尾盘为4.4700%；
人民币利率互换(IRS) 周三先跌后有所反弹，但较上日仍有走低，其中短端幅度相对明显。
**七天回购跌势放缓，隔夜小升**
资金市场上，七天期回购加权利率跌势明显放缓，隔夜品种则稳中小升。市场人士表示，央行持续出手维稳流动性，市场预期改善较明显，谨慎声音犹在，但当前资金供求尚均衡。
本周央行动作连连，先是向部分大型银行提供常备借贷便利(SLF)提供流动性，并将SLF范围扩至部分中小型金融机构，周二并通过增加21天逆回购品种，将规模放大至2,550亿人民币。
周四增加流动性因素中，除了逆回购，财政部还将招标400亿元国库现金定期存款注入流动性；而抑制因素则包括了未来两日利率债供给不断。
国家发改委新闻发言人李朴民周三在新闻发布会上表示，发改委密切关注地方债和地方融资平台出现的一些问题，主要是加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警。
国债期货五年期国债期货主力合约1403 续升幅度亦减弱，收报92.222元，较上日结算价上涨0.182元，或0.20%。
北京时间16:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.6948 3.6658 +2.90
七天 5.2958 5.5484 -25.26
14天 5.8784 5.7940 +8.44
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.8900 8.2250 -633.50
七天 5.0050 6.9250 -192.00
14天 7.0100 8.1200 -111.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.8600 3.8000 +6.00
七天 5.2500 5.4400 -19.00
14天 5.5600 5.5700 -1.00
Shibor
其中:隔夜 3.6760 3.6410 +3.50
七天 5.2240 5.5350 -31.10
三个月 5.5924 5.5910 +0.14
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申