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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 16:57 BJT

《中国债市每日综述》现券收益率跌幅放缓，连挫后有待整固

* 现券收益率跌势放缓

* 新债结果低于预期，而一级半表现不佳

* 近日收益率快速急跌，有待整固消化

* 关注明日公开市场逆回购规模

路透上海1月22日 - 中国银行间债市周三现券收益率续跌，不过跌势有所收敛。新债方面，续发的10年国债收益率虽低于预期，但一级半(上市前交易)市场表现不佳，也显示债市连续走好后，可能需要时间整固消化。

交易员并称，对于明天的公开市场，央行继续进行逆回购操作是大概率事件，只是规模能否如周二一样超预期仍不确定，因此还要继续观察七天回购利率的变化。

受资金面支撑，以及部分中小银行及外资行需求推动上午10年续发国债收益率低于预期。不过业内人士指出，新债结果偏低，部分交易盘可能会担忧春节前收益率再下行空间有限，要警惕获利了结心态重现，不排除会令二级现券承压。

上海一券商交易员称，央行会扶助节前资金面，支撑市场信心，而收益率连跌之后的获利了结情绪也在增加，“不轻仓，但是能实现点(盈利)就实现点。”

另外，今日续发国债一级半市场上，中标机构不赚钱甚至赔钱出券也频有出现，或意味着现券收益率连续急跌后，需要时间整固。

剩余期限近七年的国债130020券最新成交 在4.4650%，上日尾盘为4.4700%；

人民币利率互换(IRS) 周三先跌后有所反弹，但较上日仍有走低，其中短端幅度相对明显。

**七天回购跌势放缓，隔夜小升**

资金市场上，七天期回购加权利率跌势明显放缓，隔夜品种则稳中小升。市场人士表示，央行持续出手维稳流动性，市场预期改善较明显，谨慎声音犹在，但当前资金供求尚均衡。

本周央行动作连连，先是向部分大型银行提供常备借贷便利(SLF)提供流动性，并将SLF范围扩至部分中小型金融机构，周二并通过增加21天逆回购品种，将规模放大至2,550亿人民币。

周四增加流动性因素中，除了逆回购，财政部还将招标400亿元国库现金定期存款注入流动性；而抑制因素则包括了未来两日利率债供给不断。

国家发改委新闻发言人李朴民周三在新闻发布会上表示，发改委密切关注地方债和地方融资平台出现的一些问题，主要是加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警。

国债期货五年期国债期货主力合约1403 续升幅度亦减弱，收报92.222元，较上日结算价上涨0.182元，或0.20%。

北京时间16:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6948 3.6658 +2.90

七天 5.2958 5.5484 -25.26

14天 5.8784 5.7940 +8.44

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8900 8.2250 -633.50

七天 5.0050 6.9250 -192.00

14天 7.0100 8.1200 -111.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8600 3.8000 +6.00

七天 5.2500 5.4400 -19.00

14天 5.5600 5.5700 -1.00

Shibor

其中:隔夜 3.6760 3.6410 +3.50

七天 5.2240 5.5350 -31.10

三个月 5.5924 5.5910 +0.14

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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