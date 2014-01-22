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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--1月23日****

路透1月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值       前值
    1月23日(四)
    0745  法国企业景气指数                                   1月          100        100
    0758  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            1月初值         47.5       47.0
              Markit服务业PMI                                      　 　 48.1       47.8
              Markit综合PMI                                            　 --        47.3
    0828  德国Markit制造业PMI                            1月初值         54.6       54.3
              Markit服务业PMI                                            54.0       53.5
              Markit综合PMI                                             　--        55.0
    0858  欧元区Markit制造业PMI                          1月初值         53.0       52.7
                Markit服务业PMI                                       　 51.4       51.0
                Markit综合PMI                                            52.4       52.1
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                      1月         正25       正34
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                1月18日当周        32.6       32.6
              四周均值(万人)                                              --        33.5
              续请失业金人数(万人)                    1月11日当周       293.0      303.0
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                         12月         --        0.60
    1330  加拿大零售销售(较前月)                             11月       +0.2%      -0.1%
                扣除汽车零售销售(较上年同期)                            +0.3%      +0.4%
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             1月初值        55.0       55.0
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           11月         --       +0.5%
    1500  美国成屋销售年率(万户)                             12月         494        490
    1500  美国领先指标                                       12月       +0.2%      +0.8%
    1500  欧元区消费者信心指数                               1月       负13.0     负13.6
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                              1月         --          -3
    2300  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美订单出货比       12月         --        1.11        

        
    附：主要国家1月22日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值       预估值
    1月22日(三)
    0030    澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)              第四季         +0.8%      +0.5%
                                   (较上年同期)                         +2.7%      +2.5%
                央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.9%      +0.6%
                               (较上年同期)                             +2.6%      +2.3%
                央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.9%      +0.6%
                               (较上年同期)                             +2.6%      +2.3%
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果               1月     维持利率不变      --        
                                                    
    0930  英国请领失业金人数(万人)                         12月       减少2.4    减少3.5 
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 12月        103.83        123
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                           90.37         --
    0930  英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率          11月          7.1%       7.3% 
    0930  英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)   截至11月三个月       +0.9%      +1.0%
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                             1月          36.4        --
    1200  美国抵押贷款市场指数                        1月17日当周       404.1        --
              再融资指数                                               1682.1        --
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月18日当周       -1.9%        --
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月18日当周       +3.1%        --
    1400  加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告                       1.0%       1.0%
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季初值       +0.9%      +0.9%
                               (较上年同期)                             +3.9%      +4.0%
    2330  日本路透短观制造业景气判断指数                    1月            19        --
(完)
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