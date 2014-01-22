主要国家经济指标预测--1月23日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透1月23日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日(四) 0745 法国企业景气指数 1月 100 100 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 47.5 47.0 Markit服务业PMI 48.1 47.8 Markit综合PMI -- 47.3 0828 德国Markit制造业PMI 1月初值 54.6 54.3 Markit服务业PMI 54.0 53.5 Markit综合PMI -- 55.0 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月初值 53.0 52.7 Markit服务业PMI 51.4 51.0 Markit综合PMI 52.4 52.1 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正25 正34 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月18日当周 32.6 32.6 四周均值(万人) -- 33.5 续请失业金人数(万人) 1月11日当周 293.0 303.0 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 12月 -- 0.60 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.2% -0.1% 扣除汽车零售销售(较上年同期) +0.3% +0.4% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 55.0 55.0 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 -- +0.5% 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 494 490 1500 美国领先指标 12月 +0.2% +0.8% 1500 欧元区消费者信心指数 1月 负13.0 负13.6 1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 -- -3 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美订单出货比 12月 -- 1.11 附：主要国家1月22日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月22日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.8% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.9% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.9% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.3% 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 维持利率不变 -- 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 减少2.4 减少3.5 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 103.83 123 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 90.37 -- 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 11月 7.1% 7.3% 0930 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) 截至11月三个月 +0.9% +1.0% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 36.4 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 1月17日当周 404.1 -- 再融资指数 1682.1 -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月18日当周 -1.9% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月18日当周 +3.1% -- 1400 加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告 1.0% 1.0% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +3.9% +4.0% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 19 -- (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申