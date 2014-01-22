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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 15:31 BJT

中国新债：戴姆勒拟在华发行熊猫债,为境外非金融企业首发

路透北京1月22日 - 两位消息人士周三向路透表示，梅赛德斯-奔驰(中国)的外方母公司--德国戴姆勒 拟在中国发行人民币债券，此为境外非金融企业首次发行“熊猫债”。

消息人士并表示，是次发行具体细节尚未最后确认，中国银行 为主承销商。

“是奔驰母公司发的熊猫债，细节包括招标时间等现在都还没定，”消息人士称。

中国银行对上述消息未予置评。梅赛德斯-奔驰在北京的发言人亦未置评。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。梅赛德斯-奔驰是戴姆勒公司旗下的高级汽车品牌。

此前，国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)曾在国内发行过熊猫债，亦有外资汽车金融的中国公司发行过金融债。此外，还有外资非金融企业的中国子公司曾发行过短融和中票等信用债。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟)
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