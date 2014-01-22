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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 11:49 BJT

表格：不计上调消费税效应，日本央行维持通胀预估不变

以下为日本央行九位审议委员预估中值图表，括号内为10月时的预估，所有数据均为同比百分比变化：

2014/15财年 核心CPI 实质GDP

中值 +1.3 +1.4

(+1.3) (+1.5)

2015/16财年 +1.9 +1.5

(+1.9) (+1.5)

GDP预估包含了2014年4月上调消费税以及2015年10月或再次上调所产生的影响。CPI预估则不包括上调消费税的影响。日本央行估计，2014年上调消费税将推动核心CPI上升2个百分点，2015年上调消费税则推动其升0.7个百分点。

浏览全部预估数据，请参考日本央行网站(www.boj.or.jp/en/index.htm/)。(完) (编译 杜明霞/李爽 审校 艾茂林/田建华)
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