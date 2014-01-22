台湾债市：RP利率平稳，跨年资金少但短钱亦难寻券

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三仍旧平稳。尽管投信的资金多缺不一，不过尚能支应需求，跨年的资金仍少，但短钱也难找到年内的新券。
交易员表示，投信的资金有进有出，虽然跨年的资金仍少，不过缺口也不算太难调。预估明、后天以及下周一将会是年前资金需求的高峰。
〞跨月的钱还是少，虽然紧一点，但也可以多拆(款)一点。〞一位大型票券商交易员表示。
另一家银行资金调度也说，整体而言投信的资金不算太少，只是分配有些不平均，资金情势仍稳中偏紧，利率尚能持平。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。利率区间与上日持平。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，利率稳于上日区间。
本周较大额的公司债发行有周四(23日)中钢 229亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申