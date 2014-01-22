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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:32 BJT

台湾债市：RP利率平稳，跨年资金少但短钱亦难寻券

路透台北1月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三仍旧平稳。尽管投信的资金多缺不一，不过尚能支应需求，跨年的资金仍少，但短钱也难找到年内的新券。

交易员表示，投信的资金有进有出，虽然跨年的资金仍少，不过缺口也不算太难调。预估明、后天以及下周一将会是年前资金需求的高峰。

〞跨月的钱还是少，虽然紧一点，但也可以多拆(款)一点。〞一位大型票券商交易员表示。

另一家银行资金调度也说，整体而言投信的资金不算太少，只是分配有些不平均，资金情势仍稳中偏紧，利率尚能持平。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。利率区间与上日持平。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，利率稳于上日区间。

本周较大额的公司债发行有周四(23日)中钢 229亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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