中国债市动态：现券仍向好，央行超大礼包利多效应持续发酵

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国银行间债市周三早盘现券仍向好，央行超预期送出大礼包，以巨量资金缓解流动性压力的利多效应持续发酵。交易员指出，春节前央行或续通过公开市场施援，所以料节前资金面前景不会如此前预期般糟糕，现券有望受益于此。
不过他们并提到，今日国债招标结束后，二级市场卖压有一度加重迹象，或说明部分机构的情绪仍较为谨慎，快进快出锁定收益。
“早晨(现券)收益率是先下，然后微微有些反弹，整体来讲多头氛围还是比较浓的，央行给了市场一个意外的惊喜，所以大家情绪不错。”上海一银行交易员称。
华南一银行交易员表示，现券的表现主要是受益于资金面向好，即使明天公开市场没操作，下周二还有机会，所以感觉大家对节前资金已经不那么担心了。
不过她并称，市场对当前央行态度的理解存在分歧，其个人认为，此次央行出手目的就是为平抑春节的资金波动，节前投放的资金，在节后将逐步回收，尚不能确认政策面在松动。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，其中本周新增的21天期逆回购仍在列。 面对春节长假前不断升温的资金需求，央行周二祭出巨量逆回购操作，与常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。
剩余期限约6.7397年的固息国债130020券 最新成交对应收益率在4.43%，上日尾盘为4.47%。国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.176元人民币，涨0.136元，或0.15%。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申