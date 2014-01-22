版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 12:22 BJT

中国债市动态：现券仍向好，央行超大礼包利多效应持续发酵

路透北京1月22日 - 中国银行间债市周三早盘现券仍向好，央行超预期送出大礼包，以巨量资金缓解流动性压力的利多效应持续发酵。交易员指出，春节前央行或续通过公开市场施援，所以料节前资金面前景不会如此前预期般糟糕，现券有望受益于此。

不过他们并提到，今日国债招标结束后，二级市场卖压有一度加重迹象，或说明部分机构的情绪仍较为谨慎，快进快出锁定收益。

“早晨(现券)收益率是先下，然后微微有些反弹，整体来讲多头氛围还是比较浓的，央行给了市场一个意外的惊喜，所以大家情绪不错。”上海一银行交易员称。

华南一银行交易员表示，现券的表现主要是受益于资金面向好，即使明天公开市场没操作，下周二还有机会，所以感觉大家对节前资金已经不那么担心了。

不过她并称，市场对当前央行态度的理解存在分歧，其个人认为，此次央行出手目的就是为平抑春节的资金波动，节前投放的资金，在节后将逐步回收，尚不能确认政策面在松动。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，其中本周新增的21天期逆回购仍在列。 面对春节长假前不断升温的资金需求，央行周二祭出巨量逆回购操作，与常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。

剩余期限约6.7397年的固息国债130020券 最新成交对应收益率在4.43%，上日尾盘为4.47%。国债期货主力合约TF1403 早盘收报92.176元人民币，涨0.136元，或0.15%。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐