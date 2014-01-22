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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:43 BJT

台湾股市：节前放量成交推动早盘反弹，科技类股表现耀眼

路透台北1月22日 - 台湾股市周三反弹，重新升向上周触及的两年半高点，因投资者买入科技股；下周将迎来农历新年，节前成交量较大。

0225GMT，加权股价指数 涨0.3%或25.28点至8,625.18点，前日下滑0.25%。该指数上周四触及29个月盘中高点。

“今年市场人气不错，尽管跟随美股进行了小幅整理，”凯基证券研究部副总朱晏民表示。

电子机械类指数 、信息科技类指数 和生物科技类指数 在周三表现最佳，均跳涨逾1%。

联发科技 反弹2.5%，成交量居首。

台湾股市将从1月28日起休市，2月5日重开。(完)
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