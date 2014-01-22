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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:49 BJT

投行观点：巴克莱调高嘉里建设评级至“与大市同步”

路透香港1月22日 - 投行巴克莱发表报告，将嘉里建设 的评级调升至“与大市同步”，以反映其获物流分支偿还贷款以及近期在港出售新楼盘回笼资金有助改善公司的资产负债表。

但该行同时将嘉里建设的目标价削一成至每股25.33港元，较现价低逾3%，以反映其分拆物流业务后每股资产净值（NAV）下降。

嘉里建设去年3月以约116.88亿港元投得何文田的豪宅用地，巴克莱表示，这使得公司的负债比率由22.6%大升至39.2%。但近日嘉里建设分拆出来的嘉里物流 向其偿还贷款，以及出售西半山“高士台”及土瓜湾“港图湾”等住宅发展项目带来55亿港元的收入，相信将能降低嘉里建设的风险状况。该行遂将嘉里建设的目标价对每股NAV的折让收窄2.5个百分点至52.5%。

同时，在完成分拆物流业务后，巴克莱将嘉里建设的现价NAV和预测NAV分别下调11%和14%至59.4港元和53.33港元。因此削目标价一成至25.33港元以反映新的估值。

嘉里建设周三早盘尾段股价涨5.41%，报26.3港元，大盘恒生指数 升0.07%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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