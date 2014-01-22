中国汇市：人民币即期早盘近走平，盘初跌幅在净结汇推动下收窄

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币即期早盘近走平
* 盘初跌幅在净结汇推动下收窄
* 短期内仍料在6.05元附近盘整
路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期 周三早盘近走平。盘初随中间价小幅低开后，人民币即期跌幅在净结汇推动下稳步收窄。短期内仍料在6.05元附近盘整。
“市场一边倒的结汇盘，（美元）价格节节下跌。”一股份行交易员认为，今天购汇较少可能是贸易需求方面的原因。
交易人士并反映，早盘并未看到疑似干预的大行购汇出现，相反大行都在结汇。价格在逼近6.05元时市场也更趋谨慎，紧密关注是否有疑似干预出现。
北京时间11:31，人民币兑美元即期报6.0503元，上日收报6.0505元。今日人民币兑美元中间价 为6.1087元，上日中间价为6.1066元。
全球汇市方面，日圆周三早盘处于守势，在日本央行政策会议结果公布前，投资者不愿大举押注。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1045/70，上日尾盘为6.101。
北京时间11:31，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0267/87元，上一交易日尾盘报6.0307元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申