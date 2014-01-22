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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:45 BJT

中国汇市：人民币即期早盘近走平，盘初跌幅在净结汇推动下收窄

* 人民币即期早盘近走平

* 盘初跌幅在净结汇推动下收窄

* 短期内仍料在6.05元附近盘整

路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期 周三早盘近走平。盘初随中间价小幅低开后，人民币即期跌幅在净结汇推动下稳步收窄。短期内仍料在6.05元附近盘整。

“市场一边倒的结汇盘，（美元）价格节节下跌。”一股份行交易员认为，今天购汇较少可能是贸易需求方面的原因。

交易人士并反映，早盘并未看到疑似干预的大行购汇出现，相反大行都在结汇。价格在逼近6.05元时市场也更趋谨慎，紧密关注是否有疑似干预出现。

北京时间11:31，人民币兑美元即期报6.0503元，上日收报6.0505元。今日人民币兑美元中间价 为6.1087元，上日中间价为6.1066元。

全球汇市方面，日圆周三早盘处于守势，在日本央行政策会议结果公布前，投资者不愿大举押注。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1045/70，上日尾盘为6.101。

北京时间11:31，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0267/87元，上一交易日尾盘报6.0307元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯)
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