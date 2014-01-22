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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 11:44 BJT

表格: 中国2013年12月原油、天然气和成品油产量--国家统计局

路透北京1月22日 - 以下是中国国家统计局公布的2013年12月原油、天然气和成品油产量数据一览表。（单位为吨，天然气单位10亿立方米） 产品名称 12月 同比(%) 2013全年 同比(%) 原油加工量 42,016,200 0.16 478,576,000 3.31 石脑油 2,736,500 17.29 28,678,100 4.69 汽油 8,754,200 3.44 98,333,100 9.48 煤油 2,260,200 20.40 25,096,400 16.39 柴油 14,833,700 -1.52 172,727,900 0.32 燃料油 2,209,700 -8.14 25,571,900 8.25 液化石油气 2,317,800 6.52 25,004,100 9.20

国内产量: 天然原油 17,898,600 0.93 208,128,700 1.65 天然气 10.91 11.08 112.94 9.10

浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 (完) (整理 黄凯; 审校 曾祥进)
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