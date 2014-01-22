中国并购：2014年或是大陆企业海外并购交易的标志性年份--普华永道

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海1月22日 - 在去年下半年中国大陆企业海外并购交易强劲复苏后，国际会计和咨询公司普华永道最新报告认为，大陆企业海外并购将继续活跃，今年将有可能成为海外并购交易的标志性年份。
2013年上半年，中国大陆民营企业海外并购交易陷入出人意料的低迷状态，但自下半年起，民营企业海外并购活动强劲反弹，参与了88宗海外并购交易并创半年度历史新高。国有企业海外并购交易则全年向好，投资重点仍主要集中于能源电力、资源（原材料）和工业等行业，全年中资企业海外并购交易数量基本与前两年持平。
普华永道中国企业融资部主管合伙人黄耀和指出，“我们预期，随着越来越多的中国公司把目光投向境外成熟市场，中国大陆国有企业和民营企业的海外并购活动将继续活跃。”
他预计，随着中国大陆投资者海外并购交易经验的不断丰富以及政府的支持和引导，2014年将有可能成为大陆企业海外并购交易活动的标志性年份。
普华永道报告还指出，去年上半年因政策面及宏观经济等不确定因素，中国地区的并购交易陷入数年历史低谷，不过下半年交易数量环比增长逾四成，各类型的并购交易保持强劲增长势头。
普华永道中国企业购并私募基金主管合伙人刘晏来认为，“去年下半年中国地区的并购交易活跃度提升显示了市场信心的回归，我们预期此强劲增长的态势能够延续到2014年。”
他说，中国地区并购交易活动增长的主要因素包括市场化的加速、国企改革、政府对并购尤其是海外并购的支持以及逐步复苏的资本市场。A股上市公司也将成为众多行业整合的重要推动力量。
汤森路透最新数据显示，去年已公布的中国参与的并购交易总金额超过2,600亿美元，同比增长逾24%，并创下历史新高。这些并购交易基本上包括中国境内发生的并购和跨境并购两类，后者又分为中国企业海外并购和海外企业入境并购。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申