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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 12:55 BJT

路透基点：旭辉控股与绿地集团4.84亿美元贷款案获10家银行参贷--RLPC

路透香港1月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，上海地产开发商旭辉控股(集团)有限公司与绿地控股集团合资企业的4.84亿美元双币种贷款案，获10家银行参贷。

这10家银行中，中信银行国际、渣打银行、恒生银行和汇丰控股为牵头行兼簿记行(MLAB)。

兆丰国际商业银行为牵头行，东亚银行、永隆银行、第一商业银行、彰化银行和大众银行为主办行。

该笔贷款分为两部分，由旭宝(香港)有限公司和杭州拓江置业有限公司分别借入3.20亿美元和10亿元人民币。

具体分配如下：

离岸部分 国内部分

单位：百万(美元/港元/人民币)

牵头行兼簿记行/牵头行

中信银行国际 US$50 Rmb250

渣打银行 US$50 Rmb160

恒生银行 HK$390 Rmb150

汇丰控股 US$40 Rmb150

兆丰国际商业银行 US$50 -

主办行

东亚银行 HK$234 Rmb50

永隆银行 HK$117 Rmb100

第一商业银行 US$10 Rmb90

彰化银行 US$12 Rmb50

大众银行 US$13 -

总计 US$320 Rmb1,000

贷款协议定于本周签署。

旭辉控股和绿地集团在该项目中各占50%股权，两家公司将为该贷款提供担保。

离岸部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点。国内部分的利率为中国人民银行基准利率的106%。

受邀银行以三个层级参贷，分别为承贷1亿美元、5,000万美元和2,000万美元，相应享有牵头行兼簿记行、牵头行和主办行头衔。

牵头行兼簿记行在离岸和国内贷款部分可分别获得前端费180个基点和100个基点。牵头行可分别获得150及80个基点费用，主办行费用为120和60个基点。

贷款的平均期限为2.85年。贷款与价值比率为50%。

旭辉控股在去年7月签署一笔1.5亿美元三年期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息加码565个基点，牵头行亦是渣打银行。这笔无担保贷款的最高前端费有270个基点。

根据公司网站，截至2012年12月31日，旭辉在“长三角”区域、“环渤海湾”区域及“中西部”区域拥有49个地产项目。开发项目覆盖上海、北京、苏州、合肥、天津、重庆、长沙、嘉兴、廊坊、镇江、唐山等11个城市，涵盖住宅、商务办公、商业综合体等多种业态。

2012年该公司获利总额猛增41%，从上年的13.7亿元人民币增至19.3亿元。

穆迪对该公司的企业评级为B1。(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)
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