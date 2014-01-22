中国货币市场：21天内回购利率多小幅波动，央行频扶助改善资金预期

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国银行间市场周三21天期以内质押式回购加权利率 多小幅波动，基准七天期则继续大跌。市场人士表示，央行持续出手维稳流动性，市场预期改善较明显，虽然谨慎声音犹在，但当前资金供求尚均衡。
“今天钱还行啊，借钱的也蛮多的，跨节什么的；出的话还是保守些，七天以内的，”华东地区一银行交易员称，“乐观看货币政策转松信号的人还挺多的，尤其是资产端的人。”
上海一大型银行资深交易员则表示，一月期以上资金利率偏高，但也是供求关系决定的，春节前流动性状况预期稳定。至于昨日央行称分支行通过SLF给中小金融机构提供了短期流动性，则说明其节前维稳货币市场的意图很明显。
中国央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，而周一其称已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性。央行官方微博周二稍晚又表示，当日该行分支行已通过SLF对中小金融机构提供了短期流动性。
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.6869 3.6658 +2.11
七天 5.2720 5.5484 -27.64
14天 5.8204 5.7940 +2.64
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.6100 8.2250 -61.50
七天 6.7000 6.9250 -22.50
14天 7.2550 8.1200 -86.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.8600 3.8000 +6.00
七天 5.2500 5.4400 -19.00
14天 5.5600 5.5700 -1.00
Shibor
其中:隔夜 3.6760 3.6410 +3.50
七天 5.2240 5.5350 -31.10
三个月 5.5924 5.5910 +0.14
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申