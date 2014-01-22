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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 12:51 BJT

中国货币市场：21天内回购利率多小幅波动，央行频扶助改善资金预期

路透北京1月22日 - 中国银行间市场周三21天期以内质押式回购加权利率 多小幅波动，基准七天期则继续大跌。市场人士表示，央行持续出手维稳流动性，市场预期改善较明显，虽然谨慎声音犹在，但当前资金供求尚均衡。

“今天钱还行啊，借钱的也蛮多的，跨节什么的；出的话还是保守些，七天以内的，”华东地区一银行交易员称，“乐观看货币政策转松信号的人还挺多的，尤其是资产端的人。”

上海一大型银行资深交易员则表示，一月期以上资金利率偏高，但也是供求关系决定的，春节前流动性状况预期稳定。至于昨日央行称分支行通过SLF给中小金融机构提供了短期流动性，则说明其节前维稳货币市场的意图很明显。

中国央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，而周一其称已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性。央行官方微博周二稍晚又表示，当日该行分支行已通过SLF对中小金融机构提供了短期流动性。

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6869 3.6658 +2.11

七天 5.2720 5.5484 -27.64

14天 5.8204 5.7940 +2.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.6100 8.2250 -61.50

七天 6.7000 6.9250 -22.50

14天 7.2550 8.1200 -86.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8600 3.8000 +6.00

七天 5.2500 5.4400 -19.00

14天 5.5600 5.5700 -1.00

Shibor

其中:隔夜 3.6760 3.6410 +3.50

七天 5.2240 5.5350 -31.10

三个月 5.5924 5.5910 +0.14

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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