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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 13:16 BJT

标题新闻：韩国12月伊朗原油进口较上年同期减29.5%，整体原油进口量同比降6.9%--KNOC

注：KNOC为韩国国有石油公司Korea National Oil Corp缩写

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