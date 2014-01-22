版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 13:28 BJT

澳洲股市：下滑，因矿业股下跌且降息机率降低

路透悉尼1月22日 - 澳洲股市周三下跌0.2%，工业金属价格低迷引发矿业股卖盘，且通胀数据高于预期则削弱降息前景。

必和必拓 和力拓 双双下跌0.8%，但削减稍早跌幅必和必拓12月当季的铁矿石和冶金煤产量大幅增长，该公司表示由于生产率提高，有条件回馈股东。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌11.7点至5,319.8点，盘中一度跌至5,285.4点的低位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐