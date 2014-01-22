重发-《全球汇市》美元持稳，澳元因澳洲通胀数据而跳涨

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(重发调整段落顺序)
* 日圆短暂上扬，此前日本央行一如预期维持货币政策不变
* 澳元上涨，因澳洲通胀数据降低降息可能性
* 加元承压，市场关注加拿大央行举动
路透东京/悉尼1月22日 - 澳元周三成为市场焦点，兑美元上涨，此前澳洲通胀率意外上升，令投资者削减对澳洲央行再次降息的押注。
与此同时日圆短暂升至日高，此前日本央行一如市场预期维持货币政策不变，然而这令那些预期在4月提高消费税前尽早进一步放宽政策的人士感到失望。
“外界预期是，在提高消费税之前，日本央行将会采取更多的扩张性举措，因此无论是在1月或2月或3月，一般的共识是在这段期间会做一些事，”State Street Global Markets外汇主管Bart Wakabayashi表示。
“因此，或许有些人认为本月就会发生，但却没有发生，”他表示。
日本央行周三维持货币政策稳定，并保持对消费通胀的乐观预期，表明随着该国经济复苏范围扩大，日本央行不会很快放宽货币政策。
美元兑日圆 日内上涨0.1%，报104.42日圆，上日触及一周高位104.75日圆。在日本央行宣布决议后，美元兑日圆低见103.97日圆。
欧元兑日圆 上涨约0.2%至141.63日圆，脱离周一触及的六周低位140.28日圆，但高于日央行会后的日低141.07日圆。
欧元兑美元 则在平盘附近交投，报1.3561，隔夜盘中交投没有明确方向，使其陷于前日的区间1.3508/3569。
“进入伦敦盘时美国收益率和美元上涨，受(华尔街日报的)文章影响。美联储观察家(Jon) Hilsenrath在文章中表示，美联储将在下周再次缩减量化宽松计划规模100亿美元。但到了纽约盘收益率和美元走势又逆转，尽管没有重要数据或官员讲话。”Westpac Bank驻悉尼策略师Sean Callow表示。
澳元兑美元 上扬约0.7%，报0.8863，此前从日低0.8784最高来到0.8873，因通胀数据高企令投机客措手不及。在上周疲软的就业数据公布后，投机客做空澳元。
交易员表示，0.8850上方的停止单遭触发，使澳元得以进一步脱离周一触及的三年半低点0.8756。
数据显示，澳洲第四季衡量基础通胀的两项主要指标均较前季上涨0.9%，远高于上升0.6%的预估，而且是自2011年中期以来最大增幅。基础通胀年率为2.6%，处于澳洲央行2-3%的长期目标区间之内。
浏览澳洲CPI相关图表，请点击：(link.reuters.com/fes77s)
浏览澳洲通胀相关图表，请点击：(link.reuters.com/hes77s)
浏览澳洲通胀/利率相关图表，请点击：(link.reuters.com/hut77s)
美元兑加元 微跌至1.0972加元；上日升穿1.1000，为2009年底以来的首次，并一度高见1.1019。
此前数据显示，加拿大11月制造业销售升幅超过预期，达到近两年来最高水准。数据公布后美元兑加元自高位回落。
不过市场担心，加拿大央行周三稍晚宣布最新的利率决定时，可能基调更趋温和。这种担忧料将压制加元走势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3554 1.3559 -0.04 -1.39 1.3745
美元/日圆 104.39 104.30 +0.09 -0.86 105.30
欧元/日圆 141.50 141.42 +0.06 -2.23 144.73
美元/瑞郎 0.9106 0.9100 +0.07 +1.99 0.8928
英镑/美元 1.6468 1.6475 -0.04 -0.53 1.6556
美元/加元 1.0974 1.0965 +0.08 +3.33 1.0620
澳元/美元 0.8858 0.8805 +0.60 -0.62 0.8913
新西兰元/美元 0.8316 0.8313 +0.04 +1.34 0.8206
澳元/日圆 92.490 91.840 +0.71 -1.45 93.850
新西兰元/日圆 86.820 86.700 +0.14 +0.47 86.410
英镑/日圆 171.93 171.83 +0.06 -1.38 174.33
澳元/新西兰元 1.0645 1.0579 +0.62 -1.87 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申