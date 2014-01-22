台湾股市：微幅收高，农历年封关前可望高档震荡

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月22日 - 台湾股市周三微幅收高。分析师称，近期台股因农历年封关日后将休市八日，部分资金为避开长假效应操作转趋观望，令成交量略有萎缩，不过在封关日收红的预期心理支撑下，台股封关前可望维持在高档震荡。
台湾加权股价指数 收跌0.3%至8,625.30点；成交初值 为913.60亿台币，上日修正后为1,068.93亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，农历年封关前长假效应将使成交量会萎缩，惟因封关日收红的预期气氛浓厚，将有效支撑台股封关前表现，预估封关前三日主要交投区间约落在8,550-8,668点。
“封关日当天一定收红的。”他说。
他并指出，因农历年长假效应使然，台股最后三天表现可能与美股及其他股市脱钩，并预期封关前台股加权指数表现空间不大。
此外，富兰克林华美投信基金经理人郭修伸认为，历史经验显示，农历年前电子、金融表现通常较强，且即将到来的中国农历旺季的行动装置销售也可望拉出长红，台湾厂商包括电源管理IC、无线网路晶片、LCD驱动IC及手机晶片等均受惠客户提前去化库存，淡季不淡下，电子权值股及高价股吸金走势转强，研判电子权值股将扮演大盘攻坚的领头羊。
本地时间13:52，亚洲股市周三大多持续走高，其中以大陆沪综指 的1.79%涨幅为最高，其他包括日本股市日经指数 走扬0.22%、韩国股市 上涨0.11%，香港恒生指数 走高0.21%。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申