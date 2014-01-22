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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 14:21 BJT

台湾股市：微幅收高，农历年封关前可望高档震荡

路透台北1月22日 - 台湾股市周三微幅收高。分析师称，近期台股因农历年封关日后将休市八日，部分资金为避开长假效应操作转趋观望，令成交量略有萎缩，不过在封关日收红的预期心理支撑下，台股封关前可望维持在高档震荡。

台湾加权股价指数 收跌0.3%至8,625.30点；成交初值 为913.60亿台币，上日修正后为1,068.93亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，农历年封关前长假效应将使成交量会萎缩，惟因封关日收红的预期气氛浓厚，将有效支撑台股封关前表现，预估封关前三日主要交投区间约落在8,550-8,668点。

“封关日当天一定收红的。”他说。

他并指出，因农历年长假效应使然，台股最后三天表现可能与美股及其他股市脱钩，并预期封关前台股加权指数表现空间不大。

此外，富兰克林华美投信基金经理人郭修伸认为，历史经验显示，农历年前电子、金融表现通常较强，且即将到来的中国农历旺季的行动装置销售也可望拉出长红，台湾厂商包括电源管理IC、无线网路晶片、LCD驱动IC及手机晶片等均受惠客户提前去化库存，淡季不淡下，电子权值股及高价股吸金走势转强，研判电子权值股将扮演大盘攻坚的领头羊。

本地时间13:52，亚洲股市周三大多持续走高，其中以大陆沪综指 的1.79%涨幅为最高，其他包括日本股市日经指数 走扬0.22%、韩国股市 上涨0.11%，香港恒生指数 走高0.21%。(完) 　　
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