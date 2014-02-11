离岸人民币：首创置业三年期点心债以5.75%定价，五年期6.875%

路透香港2月11日 - 以北京为基地的中国房地产开发商--首创置业 周一晚间为总金额22.5亿元的点心债定价，其中三年期券票面利率为以5.75%定价，五年期以6.875%定价。

根据路透所获的销售文件，三年券共发行20亿元，五年券发行2.5亿元，总额22.5亿元共获40亿元、100帐户认购。

汤森路透旗下IFR报导，投资人类别中，三年券57%为私人银行、基金经理及避险基金占21%、银行20%，企业2%。五年券：91%为私人银行，其他9%。

以区域分，三年券75%投资人来自于香港，22%为新加坡，其他3%；五年券：香港85%，新加坡15%。

该批债券为首创置业10亿美元中期票据计划的一部份，由全资子公司Central Plaza Development作为发行人，首创置业作为维好协议（keepwell deed）及股权回购承诺人。

公司评级为：穆迪“Ba2”,标普“BB”；债券预期发行评级相同。

首创置业2月9日公告，截至2013年底，集团签约销售面积约192万平方米，签约销售金额196亿元人民币，同比增长48%，签约销售均价每平方米约人民币10,200元，同比上升33%。去年全年净利为15.22亿元人民币，同期增长37%。董事会建议派发0.22元末期股息。

本批债券将于2月17日交割，分别于2017及2019年到期。