离岸人民币：首创置业三年期点心债以5.75%定价，五年期6.875%

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
路透香港2月11日 - 以北京为基地的中国房地产开发商--首创置业 周一晚间为总金额22.5亿元的点心债定价，其中三年期券票面利率为以5.75%定价，五年期以6.875%定价。
根据路透所获的销售文件，三年券共发行20亿元，五年券发行2.5亿元，总额22.5亿元共获40亿元、100帐户认购。
汤森路透旗下IFR报导，投资人类别中，三年券57%为私人银行、基金经理及避险基金占21%、银行20%，企业2%。五年券：91%为私人银行，其他9%。
以区域分，三年券75%投资人来自于香港，22%为新加坡，其他3%；五年券：香港85%，新加坡15%。
该批债券为首创置业10亿美元中期票据计划的一部份，由全资子公司Central Plaza Development作为发行人，首创置业作为维好协议（keepwell deed）及股权回购承诺人。
公司评级为：穆迪“Ba2”,标普“BB”；债券预期发行评级相同。
首创置业2月9日公告，截至2013年底，集团签约销售面积约192万平方米，签约销售金额196亿元人民币，同比增长48%，签约销售均价每平方米约人民币10,200元，同比上升33%。去年全年净利为15.22亿元人民币，同期增长37%。董事会建议派发0.22元末期股息。
本批债券将于2月17日交割，分别于2017及2019年到期。
汇丰为独家全球协调人。联席帐簿管理人及联席牵头经办人有：中银香港，汇丰以及渣打。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北