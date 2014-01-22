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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 17:02 BJT

台湾债市：103/2期借券零成交

路透台北1月22日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
   103/2        0        --        --            --       173.5     173.5
                        
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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