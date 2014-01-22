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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 14:35 BJT

韩国股市：创下三周最高收盘位，等待该国企业财报季的来临

路透首尔1月22日 - 韩国股市周三创下三周以来最高收盘价，投资者将迎来韩国企业财报公布季。

韩国综合股价指数(KOSPI) 小升0.3%，报1,970.42点，为12月30日以来最高收位。这是该指数连续第三天上涨。

机构投资者重新布仓，买超494亿韩元的韩股。

KB金融集团 下跌1.4%，因公司卷入客户信息泄露的相关案件，将面临处罚。（完）
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