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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 14:48 BJT

国际油市：布兰特原油升破107美元，因需求增长前景向好

“全球工业生产改善将转化为能源需求提升，”悉尼CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示。“技术面因素及需求前景看俏可能继续支撑油价。”

国际能源署(IEA)周二表示，因全球经济提速，今年全球石油需求将加快增长，即便美国页岩油产量创纪录，需求增速也会超过供给。

国际货币基金组织(IMF)也指出美国是全球经济的亮点之一。

McCarthy表示，这些预估和技术面都将支撑布兰特原油短期内在105.50-106美元，且可能进一步弹升至108美元左右。

美国原油则可望升至约96.50美元。

McCarthy称，那些水准可能是布兰特原油和美国原油进一步升至110美元及99.50美元的中途站。

目前投资人静待最新的美国石油库存数据。路透初步调查显示，上周美国商业原油库存料在八周来首次增加，平均预估增加160万桶。馏分油库存则料减40万桶；汽油库存料增160万桶。

美国石油协会(API)石油库存数据将于周三2130 GMT公布。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/张若琪 审校 田建华/张明钧)
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