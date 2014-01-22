国际油市：布兰特原油升破107美元，因需求增长前景向好

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
“全球工业生产改善将转化为能源需求提升，”悉尼CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示。“技术面因素及需求前景看俏可能继续支撑油价。”
国际能源署(IEA)周二表示，因全球经济提速，今年全球石油需求将加快增长，即便美国页岩油产量创纪录，需求增速也会超过供给。
国际货币基金组织(IMF)也指出美国是全球经济的亮点之一。
McCarthy表示，这些预估和技术面都将支撑布兰特原油短期内在105.50-106美元，且可能进一步弹升至108美元左右。
美国原油则可望升至约96.50美元。
McCarthy称，那些水准可能是布兰特原油和美国原油进一步升至110美元及99.50美元的中途站。
目前投资人静待最新的美国石油库存数据。路透初步调查显示，上周美国商业原油库存料在八周来首次增加，平均预估增加160万桶。馏分油库存则料减40万桶；汽油库存料增160万桶。
美国石油协会(API)石油库存数据将于周三2130 GMT公布。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/张若琪 审校 田建华/张明钧)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申