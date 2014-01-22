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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 15:26 BJT

中国债市：IRS震荡中走低，春节前资金预期改善提供下行空间

路透北京1月22日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三震荡中走低，其中短端回落幅度更明显；央行超预期大规模注水，被视为意外惊喜，随着机构对春节前资金前景信心的改善，交易员预期IRS本月内或仍有下行空间。

“今天早晨一上来就有外资往下打，一年repo最低大约在4.81%有过成交，五年在4.95%吧，不过后来有点反弹，但还是比昨天低的。”上海一银行交易员称。

他并指出，当前IRS主要盯住资金面，明日又逢例行公开市场操作日，逆回购可能还将再现，估计春节前资金面情况将好于此前预期，所以若无突发事件冲击，IRS在节前仍有下行空间。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，其中本周新增的21天期逆回购仍在列。 面对春节长假前不断升温的资金需求，央行周二祭出巨量逆回购操作，与常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。

中国银行间市场周三21天期以内质押式回购加权利率 多小幅波动，基准七天期则继续大跌。市场人士表示，央行持续出手维稳流动性，市场预期改善较明显，虽然谨慎声音犹在，但当前资金供求尚均衡。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.9640/5.0680 4.8103/4.8880 4.8870/4.9640 4.9563/5.0420 4.9822/5.2256

上日 5.0113/5.1133 4.8710/4.9520 4.9430/5.0280 5.0157/5.1060 5.0456/5.2789

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变动 -0.0473/-0.0453 -0.0607/-0.0640 -0.0560/-0.0640 -0.0594/-0.0640 -0.0634/-0.0533

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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