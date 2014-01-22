中国债市：IRS震荡中走低，春节前资金预期改善提供下行空间

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三震荡中走低，其中短端回落幅度更明显；央行超预期大规模注水，被视为意外惊喜，随着机构对春节前资金前景信心的改善，交易员预期IRS本月内或仍有下行空间。
“今天早晨一上来就有外资往下打，一年repo最低大约在4.81%有过成交，五年在4.95%吧，不过后来有点反弹，但还是比昨天低的。”上海一银行交易员称。
他并指出，当前IRS主要盯住资金面，明日又逢例行公开市场操作日，逆回购可能还将再现，估计春节前资金面情况将好于此前预期，所以若无突发事件冲击，IRS在节前仍有下行空间。
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，其中本周新增的21天期逆回购仍在列。 面对春节长假前不断升温的资金需求，央行周二祭出巨量逆回购操作，与常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。
中国银行间市场周三21天期以内质押式回购加权利率 多小幅波动，基准七天期则继续大跌。市场人士表示，央行持续出手维稳流动性，市场预期改善较明显，虽然谨慎声音犹在，但当前资金供求尚均衡。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.9640/5.0680 4.8103/4.8880 4.8870/4.9640 4.9563/5.0420 4.9822/5.2256
上日 5.0113/5.1133 4.8710/4.9520 4.9430/5.0280 5.0157/5.1060 5.0456/5.2789
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变动 -0.0473/-0.0453 -0.0607/-0.0640 -0.0560/-0.0640 -0.0594/-0.0640 -0.0634/-0.0533
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申