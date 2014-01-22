中国股市：沪综指收升2.2%创两个月最大单日涨幅，资金面持续改善提振市场情绪

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京1月22日 - 中国股市沪综指周三收升2.2%，创两个月最大单日涨幅。分析师表示，昨日央行超预期的逆回购使市场流动性紧张状况大为缓解，令市场情绪得到提振，配合此前超跌，大盘今日放量反弹，盘中个股普涨，但因此前探底并不充分，料后市反弹高度有限。
沪综指 收报2,051.749点，涨43.436点或2.16%，此前最大单日涨幅为去年11月18日的2.87%；上证A股今日成交额839亿元人民币，上日为519亿元，较上一交易日放大六成。
“市场对央行放松流动性有一个正面的反映，...金融地产等大盘股将出现短期行情。”中信证券高级策略分析师张群表示。
上证金融地产行业指数 收涨2.17%，走势强于大盘。格力地产 涨停报收8.68元。
他并认为，目前险资等市场资金对创业板股票的信心度仍然较高，对主板市场股票态度则偏中性。
昨日上市的创业板新股我武生物 今日继续涨停。创业板指数P 收涨1.747%，再创新高。
中国央行公开市场周二共进行2,550亿元人民币逆回购操作，逆回购力度超预期提振短期市场情绪。[ID：nL3T0KU223]
沪深300指数 收报2,243.796点，涨2.58%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,252.6点，涨2.29%，成交710,508手。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申