版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 15:58 BJT

台湾企业：台电估2016年转亏为盈，核四亦有望商转

路透台北1月22日 - 台湾最大公司债发行单位--台湾电力周三表示，去年电价调涨后，预估今年亏损可望较上年的175亿台币进一步缩减至100亿以下，2016年有机会转亏为盈。

台电董事长黄重球在一场活动中称，虽然调涨电价令收入增加，不过今、明两年因有燃煤发电机组除役，改以天然气机组替代，但天然气价格至今并未下滑，因此这两年营运还是会呈现亏损。

至于众所关注的第四座核能电厂，黄重球表示，台电安全检查小组会在今年6月底完成报告，呈送行政院原子能委员会审核，明年进行燃料装填与试运转，若一切顺利，2016年有机会开始商业运转。

自日本福岛核灾后，核四是否继续兴建并运转成为当前重要议题。此前政府曾释出公投立场，由民意决定是否停建，惟稍后决议暂缓。台电已在核四投入近3,000亿台币的经费，一旦停建，该投入资金将转为负债，令公司净值转为负数。

台湾去年10月展开第二波电价调涨方案。原本对住宅、小商家和工业用电的涨幅全面打折，整体电价平均涨幅为8.49%。

台电去年总共标售五期公司债，受多次不足额发行影响，发行金额仅472.2亿台币。明显低于2010-2012年的892亿、917亿与753.5亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐