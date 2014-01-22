台湾企业：台电估2016年转亏为盈，核四亦有望商转

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北1月22日 - 台湾最大公司债发行单位--台湾电力周三表示，去年电价调涨后，预估今年亏损可望较上年的175亿台币进一步缩减至100亿以下，2016年有机会转亏为盈。
台电董事长黄重球在一场活动中称，虽然调涨电价令收入增加，不过今、明两年因有燃煤发电机组除役，改以天然气机组替代，但天然气价格至今并未下滑，因此这两年营运还是会呈现亏损。
至于众所关注的第四座核能电厂，黄重球表示，台电安全检查小组会在今年6月底完成报告，呈送行政院原子能委员会审核，明年进行燃料装填与试运转，若一切顺利，2016年有机会开始商业运转。
自日本福岛核灾后，核四是否继续兴建并运转成为当前重要议题。此前政府曾释出公投立场，由民意决定是否停建，惟稍后决议暂缓。台电已在核四投入近3,000亿台币的经费，一旦停建，该投入资金将转为负债，令公司净值转为负数。
台湾去年10月展开第二波电价调涨方案。原本对住宅、小商家和工业用电的涨幅全面打折，整体电价平均涨幅为8.49%。
台电去年总共标售五期公司债，受多次不足额发行影响，发行金额仅472.2亿台币。明显低于2010-2012年的892亿、917亿与753.5亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申