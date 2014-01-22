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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 15:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳洲央行降息预期落空

0656 GMT

* 澳元/美元涨0.68%，澳元/新西兰元升0.6%，美元/日圆涨0.15%，欧元/日圆涨0.4%

* 日经指数升0.16%，沪综指涨2.13%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.36%，美国10年期公债收益率为2.8471%

* 日本央行维持货币政策不变，仍保持对通胀的乐观预估

* 印度央行进行改革，向主要国家央行做法看齐

* 曼谷进入紧急状态，亲政府领导人在泰国东北部遭枪击

* 如欲查看欧洲开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)

(完)

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