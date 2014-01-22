版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 15:05 BJT

泰国红衫军领导人中枪受伤--警方

(本文由路透中文网编译提供)

路透泰国乌隆1月22日 - 泰国“红衫军”的一名领导人卡挽猜(Kwanchai Praipana)周三在泰国东北部城市乌隆中枪受伤。泰国警方称此案似乎源自政治动机。

警方称，枪击发生时，卡挽猜正坐在屋外。他的胳膊和腿部受伤。

警察上校Kowit Tharoenwattanasuk对路透表示：“从监控录像画面上看，一辆青铜色的皮卡缓缓驶来，并朝卡挽猜的屋子进行了若干轮射击。”

“调查才刚刚开始，但我们认为此案出于政治动机。”(完)

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐