台湾债市：殖利率全线小跌，投资盘进驻长券带动多头气氛

* 各期公债殖利率全线小跌 * 投资盘似入场20年长券，押宝标售 * 今年长券期数和金额均较少令保险业者有补券需求 路透台北1月22日 - 台湾主要公债殖利率周三全线走跌，因20年长券似有投资盘入场。交易员表示，虽然 年前脚步日近令交易清淡，不过市场传出寿险业者着墨20年券，令五年、10年期公债殖利率全数趋跌。 交易员表示，市场传出寿险业者连续第二日委托证券商入场持券，这股多头的气氛也延续到短、中期公债 上。有交易员认为，近两日的20年公债偏多行情，将可望延续至周五的标售结果上。 〞长券端有人买下去了，多头也进去带短券。〞一位证券商交易员表示。他也说，这股多头气氛转盛也令 空方暂时消声匿迹，作空力道稍减。 多数美国公债价格周二几无变动，指标公债收益率仍在其五周低位附近，克服了稍早对美国联邦储备理事 会(美联储/FED)下周将进一步缩减购债的忧虑。指标10年期公债 基本持平，收益率报2.827%。[US /NCN] **长券供给少且有截标疑虑** 一位寿险交易员表示，这两日的长券多头行情应是有少数一、二家大型的寿险业者，有急于进场补足定量 公债的压力。因此除了在发行前交易之外，周五的标售行情应也不会太差，他预估本周五长券的标售结果将在 2.08%附近。 他进一步表示，由于今年的长券发行面上不管是期数、金额都不比去年，且第一季的公债到期量不少，因 此寿险业者也怕补不到想要的公债数量。 〞而且大家都觉得财政部会进来截标，不足额标售会让筹码更少。所以只要现在行情可以接受，就有人要 进来拿了。〞他说。 本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至 下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。 除了周五的20年券之外，第一季仅剩下2月的30年期公债标售，预定金额300亿台币。另5月、8月及11月各 有一期30年期公债；另4月、7月和10月也各有一期20年公债，金额皆未定。 目前各方仍在等待美联储月底的利率决议。美联储FOMC在1月28-29日举办议息会议。1月29日美联储FOMC 宣布利率决定，惟结果宣布时会在1月30日除夕夜，台湾金融市场已进入农历年长假休市。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/02 -0.42 1.1248 1.1248-1.1335 18.5 5 103/4 -0.61 1.1370 1.1367-1.1474 23.5 10 102/10 -0.75 1.6475 1.6450-1.6600 12.5 本周的全球重要经济事件与数据有： 周三：美国1月17日当周抵押贷款市场指数和再融资指数；加拿大央行公布利率决定和货币政策报告；英 国央行货币政策委员会1月会议投票结果；韩国第四季GDP初值；日本路透短观制造业1月景气判断指数；欧洲 央行管理委员会会议(无发布利率决定的计划)；泰国央行货币政策委员会会议。 周四：美国公布1月18日当周初请失业金人数、12月领先指标、12月芝加哥联储全球活动指数、12月成屋 销售年率以及联邦住房金融局(FHFA)11月房价指数；法国、德国、欧元区Markit制造业、服务业和综合PMI 1月初值；菲律宾央行召开货币政策会议。 周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6475 5 103/2 1.1248 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)