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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 15:44 BJT

日本央行：朝实现物价目标取得稳步进展，无需调整政策--总裁

日本央行周三维持货币政策稳定，并保持对消费通胀的乐观预期，因有迹象显示经济普遍复苏可能将促使企业提高对薪资和投资的支出。

日本央行一如普遍预期，投票一致决定继续承诺以每年60万亿至70万亿日圆(5,750-6,710亿美元)的速度增加基础货币。

金融市场中有些臆测认为，日本央行可能将放宽政策，以防范4月增税给经济带来的不利影响。(完)

(编译 朱晓军/于春红; 审校 白云/艾茂林)
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