版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 15:42 BJT

泰国央行：意外维持利率在2.25%不变，称政治动荡会有短期影响

路透曼谷1月22日 - 泰国央行周三出人意料地维持政策利率在2.25%不变，央行公布利率决议之后，泰铢兑美元小幅走高。

央行并表示：

* 货币政策委员会以4:3的投票结果做出该决定

* 当前的政策利率仍然适合于经济增长

* 预计政治动荡会产生短期影响

* 预计2014年经济增速约为3%(之前的预估为约4%)

* 央行估计2013年经济增速低于3%(之前的预估为约3%)

* 经济基本面良好，抵御了政治形势的冲击

* 并未出现太多的债券和股票抛盘，这反映出投资者的信心 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐