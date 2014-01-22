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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市买超79亿韩元

路透首尔1月22日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超79亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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1月22日 7.9 51.1 -67.2

1月21日 -10.2 59.2 -54.7

1月20日 -26.2 47.9 -30.4

1月17日 -96.3 0.3 72.5

1月16日 36.7 55.0 -62.8

1月15日 -38.1 -24.0 53.9

1月14日 -27.3 -58.3 66.8

1月13日 -95.4 67.3 21.6

1月10日 -58.1 -143.0 178.4

1月9日 71.6 -271.9 171.1

1月8日 166.4 -117.5 -51.7

1月7日 101.0 -46.8 -57.2

1月6日 51.7 -114.1 52.2

1月3日 -312.1 -135.4 421.6

1月2日 -313.6 -175.0 473.3

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本月以来 -541.8 -805.1 1,187.3

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今年以来 -541.8 -805.1 1,187.3

--------------------------------------------- (完)
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