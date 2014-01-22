版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 15:36 BJT

标题新闻：IMF将今年菲律宾经济成长率调高至6.3%，此前预估为6.0%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐