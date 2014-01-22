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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 15:48 BJT

日本债市：公债收益率小跌，日央行一如预期按兵不动

在周四1.2万亿(兆)日圆20年期公债标售前，今日较长天期公债的表现略逊。

10年券和20年券利差收窄至86.5个基点，此前几天维持在87个基点的一个月高点。

一名日系共同基金经理人表示，他预期利差将扩大至大约100个基点，因收益率在当前水准使国内寿险业者的需求疲软。那将是2012年2月26日以来利差最阔水准。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.210% +0.0 0.210%

10年期公债 0.675% -1.0 0.685%

20年期公债 1.535% -1.0 1.545%

30年期公债 1.705% -0.5 1.710%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.15 +0.12 144.03

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 艾茂林/李婷仪)
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