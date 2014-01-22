全球金市：金价接近一周低点，经济形势好转令黄金避险魅力减弱

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于1月28-29日召开下次政策会议，市场认为美联储将宣布再次缩减购债额。该刺激举措曾提升黄金对冲通胀的魅力。
“我们认为下周在美联储公布政策声明之前，市场的波动性将明显增强，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
0718GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,239.80美元；周二跌近1%，创今年以来最大单日跌幅。
国际货币基金组织(IMF)周二上调全球经济成长预估，为将近两年内首见，称随着经济成长阻力逐步消退，发达经济体应该可以从新兴经济体手中接过成长的接力棒。 该消息进一步冲击黄金。
交易商表示，由于中国实货需求也在放缓，金价可能续跌。
周三中国黄金升水从上日的13美元收窄至12美元。
现货铂金(白金) 近持平于1,448.20美元，接近约三个月低点，南非矿工将从周四开始进行罢工。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1239.8 -1.31 -0.11
现货银 19.8 -0.05 -0.25
现货铂金 1448.2 -0.55 -0.04
现货钯金 742.4 -1.5 -0.2
COMEX期金 1240 -1.8 -0.14
COMEX期银 19.84 -0.03 -0.15
汇率
欧元/美元 1.3558
美元指数 81.113
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王翔琼；审校 田建华/张若琪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申