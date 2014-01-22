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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 15:57 BJT

全球金市：金价接近一周低点，经济形势好转令黄金避险魅力减弱

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于1月28-29日召开下次政策会议，市场认为美联储将宣布再次缩减购债额。该刺激举措曾提升黄金对冲通胀的魅力。

“我们认为下周在美联储公布政策声明之前，市场的波动性将明显增强，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

0718GMT，现货金 几无变动，报每盎司1,239.80美元；周二跌近1%，创今年以来最大单日跌幅。

国际货币基金组织(IMF)周二上调全球经济成长预估，为将近两年内首见，称随着经济成长阻力逐步消退，发达经济体应该可以从新兴经济体手中接过成长的接力棒。 该消息进一步冲击黄金。

交易商表示，由于中国实货需求也在放缓，金价可能续跌。

周三中国黄金升水从上日的13美元收窄至12美元。

现货铂金(白金) 近持平于1,448.20美元，接近约三个月低点，南非矿工将从周四开始进行罢工。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1239.8 -1.31 -0.11

现货银 19.8 -0.05 -0.25

现货铂金 1448.2 -0.55 -0.04

现货钯金 742.4 -1.5 -0.2

COMEX期金 1240 -1.8 -0.14

COMEX期银 19.84 -0.03 -0.15

汇率

欧元/美元 1.3558

美元指数 81.113

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/王翔琼；审校 田建华/张若琪)
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