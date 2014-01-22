更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收低，疑似干预购汇力扛结汇重压

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币即期小幅收低 * 净结汇力道不减 * 疑似干预力保6.05不失 * 短期内料继续窄幅盘整 (更新收盘报价和评论) 路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期 周三微幅收低。盘初随中间价低开后 ，净结汇力道绵延不绝，即期一度升破6.05元关口，但中资大行购汇守住该整数关口。短期 内仍料在该关口附近盘整。 “市场一边倒的结汇盘。”一股份行交易员并称，短暂升破6.05元关口后中资大行出手 购汇，“他们不买市场根本受不了，结汇盘太多。” 交易人士称，午盘间至少看到两家中资大行的购汇身影，其后汇价保持横盘窄幅波动。 预计短期内6.05元关口还会被死守而难以突破。 全球汇市方面，澳元周三成为市场焦点，兑美元上涨，此前澳洲通胀率意外上升，令投 资者削减对澳洲央行再次降息的押注。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0513 6.0505 -0.01% 中间价 6.1087 6.1066 -0.03% 成交额 249亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 30 6.0497 6.0527 2014年来即期升贬值幅度 0.04% 1年期美元/人民币掉期升水 180 离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日 1年期NDF 6.1030/10 6.101 CNH即期 6.0271/94 6.0307 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯/杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申