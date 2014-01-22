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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 16:46 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收低，疑似干预购汇力扛结汇重压

* 人民币即期小幅收低
    * 净结汇力道不减
    * 疑似干预力保6.05不失
    * 短期内料继续窄幅盘整

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京1月22日 - 人民币兑美元即期 周三微幅收低。盘初随中间价低开后
，净结汇力道绵延不绝，即期一度升破6.05元关口，但中资大行购汇守住该整数关口。短期
内仍料在该关口附近盘整。
    
    “市场一边倒的结汇盘。”一股份行交易员并称，短暂升破6.05元关口后中资大行出手
购汇，“他们不买市场根本受不了，结汇盘太多。”
    
    交易人士称，午盘间至少看到两家中资大行的购汇身影，其后汇价保持横盘窄幅波动。
预计短期内6.05元关口还会被死守而难以突破。
        
    全球汇市方面，澳元周三成为市场焦点，兑美元上涨，此前澳洲通胀率意外上升，令投
资者削减对澳洲央行再次降息的押注。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元                        今日         上日      升贬
                即期成交价格               6.0513       6.0505     -0.01%
                      中间价               6.1087       6.1066     -0.03%
                成交额                    249亿美元                   
                                                                      
              日内相对于中间价最大波幅  0.97% (上限±1    日高      日低
                                              %)                  
                    日内波动幅度(pips)        30        6.0497    6.0527 
                2014年来即期升贬值幅度      0.04%                         
  1年期美元/人民币掉期升水                   180                      
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:40                今日         上日        
                 1年期NDF                 6.1030/10      6.101        
                         CNH即期          6.0271/94      6.0307       
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 吴云凌/黄凯/杨淑祯)
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