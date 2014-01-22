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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 17:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月22日

路透伦敦1月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           328,375         - 2,300
    锡             9,260            -250
    铅           208,850            -600
    锌           875,150          -1,500
    铝         5,466,875          -2,025
    镍           260,700            -132
    铝合金        56,080             -40
    NASAAC        81,860            持平
        
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布        品种  库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-  铅    MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
                     GRD>                                
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-  锡    MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
                     GRD>                                
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-  铝合  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                     GRD>            金                  
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-  NASA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
                     GRD>            A                   
 
 (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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