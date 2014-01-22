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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 15:55 BJT

韩国债市：公债价格下跌，因股市走坚

路透首尔1月22日 - 韩国公债价格周三小跌，因股市上涨令固定收益资产承压，在美联储下周政策会议结果出炉前，投资者采取谨慎态度。

投资者还等待周四上午将公布的韩国2013年第四季经济增长数据。

韩国10年期公债收益率 上涨2.1个基点，报3.683%。

3月三年期公债期货 收低0.03点，报105.57，为1月3日以来最低收位。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.57 105.60

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.683% 3.662%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.283% 3.270%

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* 为三年期公债近月期约报价 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦 审校 田建华)
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