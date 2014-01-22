更新版 1-中国新债：戴姆勒拟在华首发熊猫债，中国资本市场大门渐打开

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 戴姆勒拟在华首发熊猫债，资本市场大门慢慢打开
* 此类债发行量有望由此递增，但短期发行额不会太大
* 国际惯用的财务方式有望为IRS市场带来更多企业参与者 (新增分析师评论)
路透北京1月22日 - 中国资本市场的大门在慢慢打开。德国戴姆勒拟在华首发熊猫债，有望成为境外非金融企业首家在中国发债。市场人士表示，此类债券的发行需求将逐步涌现，发行量由此递增，但料短期内绝对发行额不会太大。
两位消息人士周三向路透表示，梅赛德斯-奔驰(中国)的外方母公司--德国戴姆勒 拟在中国发行人民币债券。
“肯定可以说，中国资本市场的开放程度在加大，”香港一外资大行亚太策略总监称，“不过这种债发行量也不会太大，发债就是发债，不会对这个市场的运行方式影响多大。”
其进一步指出，外资企业境内发债的影响更多会体现在市场方面，一是此类债券发行一旦起头，应该会有很多类似企业都会希望效仿；另一方面，国际公司习惯于通过利率互换方式把固定利率转换为浮动利率，IRS市场有望迎来更多企业参与者。
消息人士并表示，是次发行具体细节尚未最后确认，中国银行 为主承销商。
“是奔驰母公司发的熊猫债，细节包括招标时间等现在都还没定，”消息人士称。
中国银行对上述消息未予置评。梅赛德斯-奔驰在北京的发言人亦未置评。
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。梅赛德斯-奔驰是戴姆勒公司旗下的高级汽车品牌。
此前，国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)曾在国内发行过熊猫债，亦有外资汽车金融的中国公司发行过金融债。此外，还有外资非金融企业的中国子公司曾发行过短融和中票等信用债。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 屈桂娟)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申