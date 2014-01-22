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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 16:15 BJT

香港股市：恒生国企指数创三周收盘高位，澳门博彩股下挫

路透香港1月22日 - 香港上市的中资股票周三收在三周高位，因内地股市反弹，推动对内地增长敏感的相关类股空头回补；中国人民银行此前承诺确保货币市场稳定。

恒生国企指数 收升1.1%至10,326.7点，为1月3日以来最高收盘价。

恒生指数 表现稍逊，收涨0.2%至23,082.3点。

澳门博彩类股大幅拖累大盘，因此前摩根大通对该行业下调评级。银河娱乐 大跌5.5%，金沙中国 下挫逾4%。(完)
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