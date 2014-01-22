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市场报道 | 2014年 1月 22日 星期三 16:08 BJT

《汇市简讯》若英国就业数据强劲，欧元/英镑或跌向0.8200

0754GMT

* 若英国就业数据好于预期，欧元/英镑可能跌向0.8200

* 按国际劳工组织(ILO)计算的失业率预估为7.3%

* 0.8200(期权障碍)上方有买盘；0.8215为周二所创一年低点

* 0.8240布有卖单(0.8237为0.8215以来的反弹高点)

* 英国央行货币政策委员会1月会议记录和英国就业数据将于0930GMT发布(完)

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