路透基点：中海油寻求将20亿美元再融资贷款案期限设为一年期

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港1月22日 - 消息人士告诉汤森路透旗下基点，中国海洋石油有限公司寻求其20亿美元贷款案的期限为一年期；此前该公司在2013年2月签属一笔60亿美元的12个月期过桥贷款，用于支持收购加拿大Nexen，而此次20亿美元贷款是为这笔贷款再融资。
中海油之前已邀请银行提出一年、三年或五年期贷款方案。
中海油对受邀银行开出的价码是，前端费用5个基点，利率为较伦敦同业拆借利率(Libor)加码75个基点，综合费用80个基点。没有承诺费。
款项将由Nexen Energy ULC来筹借，由中海油担保。
为偿还前述过桥贷款，中海油还将动用10亿美元内部资金，并透过发债筹资30亿美元。
过桥贷款有25个基点的前端费用。头六个月利率为较Libor加码80个基点，之后三个月升为加码100个基点，再之后为加码120个基点。
穆迪/标普/惠誉对中海油的评级分别为“Aa3/AA-/A+”。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申