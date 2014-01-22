版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 16:15 BJT

路透基点：中海油寻求将20亿美元再融资贷款案期限设为一年期

路透香港1月22日 - 消息人士告诉汤森路透旗下基点，中国海洋石油有限公司寻求其20亿美元贷款案的期限为一年期；此前该公司在2013年2月签属一笔60亿美元的12个月期过桥贷款，用于支持收购加拿大Nexen，而此次20亿美元贷款是为这笔贷款再融资。

中海油之前已邀请银行提出一年、三年或五年期贷款方案。

中海油对受邀银行开出的价码是，前端费用5个基点，利率为较伦敦同业拆借利率(Libor)加码75个基点，综合费用80个基点。没有承诺费。

款项将由Nexen Energy ULC来筹借，由中海油担保。

为偿还前述过桥贷款，中海油还将动用10亿美元内部资金，并透过发债筹资30亿美元。

过桥贷款有25个基点的前端费用。头六个月利率为较Libor加码80个基点，之后三个月升为加码100个基点，再之后为加码120个基点。

穆迪/标普/惠誉对中海油的评级分别为“Aa3/AA-/A+”。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐